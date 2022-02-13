На полном ходу влетел в столб: в Одессе произошла смертельная авария (фото, видео)

Предварительно сообщается, что водителя пришлось доставать из салона с помощью спецтехники

В ночь на 13 февраля в Одессе случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Судя по повреждениям, которое получило транспортное средство, перед столкновением оно двигалось с большой скоростью. Сообщается о минимум двух пострадавших.

Такую информацию подали местные Telergram-паблики "Одесса как она есть" и "Ху***я Одесса".

Инцидент произошел на улице Черноморского казачества.

Улица Черноморского казачества в Одессе

По словам очевидцев, авария действительно была мощной, т.к. запчасти от автомобиля разбросало на несколько десятков метров.

Детали авто разбросало на десятки метров

На месте работали минимум две машины "скорой помощи", а также бригада спасателей. Очевидцы утверждают, что из-за серьезных повреждений авто водителя буквально пришлось выпиливать из салона. К сожалению, от полученных травм мужчина, который находился за рулем, скончался на месте.

Водителя доставали спасатели

Машину разбило в хлам

Также имеется неподтвержденная информация о двух пострадавших.

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Официальной информации об аварии от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП, случившемся на одном из пешеходных переходов в Запорожье. Там легковое авто на скорости сбило двух девочек-подростков, которые получили значительные травмы и были госпитализированы.

Также мы писали о зрелищной транспортной аварии на Николаевщине, в которой погиб мужчина-пассажир. Женщина, находящаяся за рулем, потеряла контроль над управлением и врезалась в дерево.