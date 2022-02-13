На полном ходу влетел в столб: в Одессе произошла смертельная авария (фото, видео)
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Предварительно сообщается, что водителя пришлось доставать из салона с помощью спецтехники
В ночь на 13 февраля в Одессе случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Судя по повреждениям, которое получило транспортное средство, перед столкновением оно двигалось с большой скоростью. Сообщается о минимум двух пострадавших.
Такую информацию подали местные Telergram-паблики "Одесса как она есть" и "Ху***я Одесса".
Инцидент произошел на улице Черноморского казачества.
По словам очевидцев, авария действительно была мощной, т.к. запчасти от автомобиля разбросало на несколько десятков метров.
На месте работали минимум две машины "скорой помощи", а также бригада спасателей. Очевидцы утверждают, что из-за серьезных повреждений авто водителя буквально пришлось выпиливать из салона. К сожалению, от полученных травм мужчина, который находился за рулем, скончался на месте.
Также имеется неподтвержденная информация о двух пострадавших.
Предупреждаем: на видео содержится нецензурная лексика (строго 18+)!
Официальной информации об аварии от правоохранителей пока не поступало.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП, случившемся на одном из пешеходных переходов в Запорожье. Там легковое авто на скорости сбило двух девочек-подростков, которые получили значительные травмы и были госпитализированы.
Также мы писали о зрелищной транспортной аварии на Николаевщине, в которой погиб мужчина-пассажир. Женщина, находящаяся за рулем, потеряла контроль над управлением и врезалась в дерево.
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