На повній швидкості влетів у стовп: в Одесі сталася смертельна аварія (фото, відео)
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Попередньо повідомляється, що водія довелося діставати із салону за допомогою спецтехніки.
У ніч на 13 лютого в Одесі сталася тяжка ДТП за участю легкового автомобіля. Судячи з пошкоджень, які отримав транспортний засіб, перед зіткненням він рухався зі значною швидкістю. Повідомляється про мінімум двох постраждалих.
Таку інформацію подали місцеві Telegram-пабліки "Одеса як вона є" та "Ху***я Одеса".
Інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва.
За словами очевидців, аварія справді була потужною, бо запчастини від автомобіля розкидало на кілька десятків метрів.
На місці працювали щонайменше дві машини "швидкої допомоги", а також бригада рятувальників. Очевидці стверджують, що через серйозні пошкодження авто водія буквально довелося випилювати із салону. На жаль, від отриманих травм чоловік, який був за кермом, помер на місці.
Також є непідтверджена інформація щодо двох постраждалих.
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Офіційної інформації про аварію від правоохоронців поки що не надходило.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну ДТП, що трапилася на одному з пішохідних переходів у Запоріжжі. Там легкове авто на швидкості збило двох дівчаток-підлітків, які отримали значні травми та були госпіталізовані.
Також ми писали про видовищну транспортну аварію на Миколаївщині, в якій загинув чоловік-пасажир. Жінка, яка перебуває за кермом, втратила контроль над керуванням та врізалася в дерево.
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