На повній швидкості влетів у стовп: в Одесі сталася смертельна аварія (фото, відео)

Попередньо повідомляється, що водія довелося діставати із салону за допомогою спецтехніки.

У ніч на 13 лютого в Одесі сталася тяжка ДТП за участю легкового автомобіля. Судячи з пошкоджень, які отримав транспортний засіб, перед зіткненням він рухався зі значною швидкістю. Повідомляється про мінімум двох постраждалих.

Таку інформацію подали місцеві Telegram-пабліки "Одеса як вона є" та "Ху***я Одеса".

Інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва.

Вулиця Чорноморського козацтва в Одесі

За словами очевидців, аварія справді була потужною, бо запчастини від автомобіля розкидало на кілька десятків метрів.

Деталі авто розкидало на десятки метрів

На місці працювали щонайменше дві машини "швидкої допомоги", а також бригада рятувальників. Очевидці стверджують, що через серйозні пошкодження авто водія буквально довелося випилювати із салону. На жаль, від отриманих травм чоловік, який був за кермом, помер на місці.

Водія діставали рятувальники

Машину розбило на друзки

Також є непідтверджена інформація щодо двох постраждалих.

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Офіційної інформації про аварію від правоохоронців поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну ДТП, що трапилася на одному з пішохідних переходів у Запоріжжі. Там легкове авто на швидкості збило двох дівчаток-підлітків, які отримали значні травми та були госпіталізовані.

Також ми писали про видовищну транспортну аварію на Миколаївщині, в якій загинув чоловік-пасажир. Жінка, яка перебуває за кермом, втратила контроль над керуванням та врізалася в дерево.