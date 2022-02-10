Водій під наркотиками збив двох дівчат прямо на переході у Запоріжжі (фото)

У крові водія виявили марихуану

Увечері 9 лютого на острові Хортиця у Запоріжжі сталася транспортна аварія на пішохідному переході. Внаслідок зіткнення постраждали дві дівчинки-підлітка, яких забрали до лікарні із серйозними каліцтвами.

Подробиці повідомили у поліції Запорізької області.

Інцидент стався близько 17:30 неподалік зупинки "Цімет".

Зразкове місце ДТП на карті

Наїзд здійснив 30-річний водій авто "ІЖ2717-90", який не пропустив пішоходів на нерегульованому переході, який при цьому має розмітку. Цікаво, що в аварії міг бути ще один учасник — машина "ВАЗ 2102", проте 42-річний чоловік вчасно викрутив кермо, щоб не зачепити дівчаток.

Місце скоєння аварії

Водія, який скоїв наїзд, затримали на місці. Згідно з проведеною експертизою, він не був у стані алкогольного сп’яніння. Проте аналіз виявив у крові сліди марихуани.

Наїзд був здійснений з боку пасажира

Обидві потерпілі зараз перебувають у лікарні з важкими політравмами.

Правоохоронці з’ясовують усі подробиці події, відкрито кримінальне провадження. Також у поліції шукають ймовірних свідків аварії, які могли здійснити відеофіксацію інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв деталі ДТП у Миколаївській області, в якій загинув чоловік, а двоє маленьких дітей отримали різні травми. Жінка втратила контроль над керуванням авто та врізалася в дерево на узбіччі.