Водитель под наркотиками сбил двух девочек прямо на переходе в Запорожье (фото)
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В крови водителя обнаружили марихуану
Вечером 9 февраля на острове Хортица в Запорожье произошла транспортная авария на пешеходном переходе. В результате столкновения пострадали две девочки-подростка, которых забрали в больницу с серьезными увечьями.
Подробности сообщили в полиции Запорожской области.
Инцидент произошел около 17:30 неподалеку остановки "Цимеж".
Наезд совершил 30-летний водитель авто "ИЖ2717-90", который не пропустил пешеходов на нерегулирующемся, но имеющем разметку переходе. Интересно, что в аварии мог быть еще один участник — машина "ВАЗ 2102", однако 42-летний мужчина вовремя выкрутил руль, чтобы не задеть девочек.
Водителя, совершившего наезд, задержали на месте. Согласно проведенной экспертизе, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Однако анализ выявил в крови следы марихуаны.
Обе потерпевшие находятся сейчас в больнице с тяжелыми политравмами.
Правоохранители выясняют все подробности происшествия, открыто уголовное производство. Также в полиции ищут вероятных свидетелей аварии, которые могли совершить видеофиксацию инцидента.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал детали ДТП в Николаевской области, в котором погиб мужчина, а двое маленьких детей получили различные травмы. Женщина потеряла контроль над управлением авто и врезалась в дерево на обочине.
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