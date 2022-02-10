Водитель под наркотиками сбил двух девочек прямо на переходе в Запорожье (фото)

В крови водителя обнаружили марихуану

Вечером 9 февраля на острове Хортица в Запорожье произошла транспортная авария на пешеходном переходе. В результате столкновения пострадали две девочки-подростка, которых забрали в больницу с серьезными увечьями.

Подробности сообщили в полиции Запорожской области.

Инцидент произошел около 17:30 неподалеку остановки "Цимеж".

Примерное место ДТП на карте

Наезд совершил 30-летний водитель авто "ИЖ2717-90", который не пропустил пешеходов на нерегулирующемся, но имеющем разметку переходе. Интересно, что в аварии мог быть еще один участник — машина "ВАЗ 2102", однако 42-летний мужчина вовремя выкрутил руль, чтобы не задеть девочек.

Место совершения аварии

Водителя, совершившего наезд, задержали на месте. Согласно проведенной экспертизе, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Однако анализ выявил в крови следы марихуаны.

Наезд был совершен со стороны пассажира

Обе потерпевшие находятся сейчас в больнице с тяжелыми политравмами.

Правоохранители выясняют все подробности происшествия, открыто уголовное производство. Также в полиции ищут вероятных свидетелей аварии, которые могли совершить видеофиксацию инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал детали ДТП в Николаевской области, в котором погиб мужчина, а двое маленьких детей получили различные травмы. Женщина потеряла контроль над управлением авто и врезалась в дерево на обочине.