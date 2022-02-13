Рус

Машину перетворило на купу брухту: на трасі "Київ-Одеса" п’ятеро людей загинули у ДТП (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Позашляховик зіткнувся з вантажівкою Новина оновлена 13 лютого 2022, 23:20
Позашляховик зіткнувся з вантажівкою

Судячи з кадрів із місця подій, шансів на виживання не було.

На Миколаївщині позашляховик зіткнувся з багатотонною вантажівкою, через що загинули п’ятеро людей.

Про це інформує пресслужба регіональної поліції.

Наголошується, що пригода сталася близько 19:45 на 280-км дороги "Київ-Одеса", неподалік села Курячі Лози.

Поки не повідомляється, що спричинило аварію, проте відомо, що у позашляховику Toyota знаходився водій і чотири пасажири, включаючи дитину у віці 7-8 років. Ніхто з них не пережив зіткнення.

Щодо водія вантажівки MAN, то він не постраждав.

ДТП у Миколаївській області
ДТП у Миколаївській області

Поліція вже розпочала розслідування події та відкрила провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. Усі деталі встановлюються.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 13 лютого в Одесі легковик на повному ходу влетів у стовп. Внаслідок зіткнення водій автомобіля загинув від отриманих травм. Також повідомлялося, що ще двоє людей отримали травми.

Теги:
#Миколаївська область #ДТП #Поліція
Джо Байден та Володимир Зеленський
Україна
"Стане потужним сигналом": Зеленський зробив Байдену несподівану пропозицію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та Володимир Зеленський
"Стане потужним сигналом": Зеленський зробив Байдену несподівану пропозицію
Дата публікації
Категорія
Уряд пішов на радикальні заходи
Україна зробила важливий крок для продовження польотів над країною: що вирішили та звідки візьмуть гроші
Дата публікації
Категорія
Деякі з них пояснили причини
Масовий рятунок: бізнесмени та політики залишають Україну чартерними рейсами
Дата публікації
Категорія
Нукрі Дочія на прізвисько "Нукрі Гальський"
"Злодія в законі" Нукрі Дочія знову вигнали з України: хто за ним стоїть і як він пов’язаний із убитим "Дідом Хасаном"
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри-2022
Покарання для українця за плакат та розчарування у біатлоні: як пройшов 9-й день на Олімпіаді