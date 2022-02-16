Укр

На Днепропетровщине домой не вернулся первоклассник: случилась беда

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
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Автор
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Ярослава искали, но нашли уже мертвым Новость обновлена 16 февраля 2022, 11:35
Ярослава искали, но нашли уже мертвым

Мальчика искали всем селом, но нашли уже его труп

Во вторник, 15 февраля, в селе Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области пропал 6-летний Ярослав Галат. Первоклассник во второй половине дня вышел из дома и не вернулся. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям.

Ярославу было всего 6 лет
Ярославу было всего 6 лет

Волонтерская группа "Поиск пропавших детей" объявила срочный сбор и вместе с родными мальчика и правоохранителями начала поиски ребенка.

А примерно в 20:00 в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение, что из реки Соленой, извлечено тело пропавшего мальчика. Его обнаружили на поверхности водоема под льдом, в 15 метрах от берега.

Волонтеры объявили срочный сбор
Волонтеры объявили срочный сбор

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны, правоохранители выясняют, как случилась трагедия. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что извилистая речка протекает через всю территорию села.

Река Солёная протекает через всю территорию села
Река Солёная протекает через всю территорию села

В сельском совете Новопавловки "Телеграфу" ответили, что семья, в которой случилась трагедия, благополучная.

Светлана Братусь — директор Новопавловского лицея, где учился маленький Ярослав, уточнила, что в настоящее время дети учатся дистанционно. Насколько ей известно, около 15-ти часов мальчик вышел из дома и отправился к бабушке, но не дошел.

Спасатели в очередной раз призывают родителей провести беседы со своими детьми и напомнить им об опасности ледового покрытия водоемов в период оттепели. Беду всегда легче предотвратить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии на Днепропетровщине, где 38-летний мужчина прыгнул в самодельную прорубь и утонул на глазах у жены и товарища.

Теги:
#Ребенок #Днепропетровская область #Трагедия #Поиск #Погиб
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