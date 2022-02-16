На Днепропетровщине домой не вернулся первоклассник: случилась беда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 322
Мальчика искали всем селом, но нашли уже его труп
Во вторник, 15 февраля, в селе Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области пропал 6-летний Ярослав Галат. Первоклассник во второй половине дня вышел из дома и не вернулся. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям.
Волонтерская группа "Поиск пропавших детей" объявила срочный сбор и вместе с родными мальчика и правоохранителями начала поиски ребенка.
А примерно в 20:00 в Службу спасения "101" от правоохранителей поступило сообщение, что из реки Соленой, извлечено тело пропавшего мальчика. Его обнаружили на поверхности водоема под льдом, в 15 метрах от берега.
Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны, правоохранители выясняют, как случилась трагедия. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что извилистая речка протекает через всю территорию села.
В сельском совете Новопавловки "Телеграфу" ответили, что семья, в которой случилась трагедия, благополучная.
Светлана Братусь — директор Новопавловского лицея, где учился маленький Ярослав, уточнила, что в настоящее время дети учатся дистанционно. Насколько ей известно, около 15-ти часов мальчик вышел из дома и отправился к бабушке, но не дошел.
Спасатели в очередной раз призывают родителей провести беседы со своими детьми и напомнить им об опасности ледового покрытия водоемов в период оттепели. Беду всегда легче предотвратить.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии на Днепропетровщине, где 38-летний мужчина прыгнул в самодельную прорубь и утонул на глазах у жены и товарища.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-