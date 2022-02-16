На Дніпропетровщині додому не повернувся першокласник: трапилося лихо

Хлопчика шукали всім селом, але знайшли його труп.

У вівторок, 15 лютого, у селі Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області пропав 6-річний Ярослав Галат. Першокласник вийшов з дому у другій половині дня і не повернувся. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися за допомогою до волонтерів та правоохоронців.

Ярославу було лише 6 років

Волонтерська група "Пошук зниклих дітей" оголосила терміновий збір і разом із рідними хлопчика та правоохоронцями розпочала пошуки дитини.

А приблизно о 20:00 до Служби порятунку "101" від правоохоронців надійшло повідомлення, що з річки Солоної вилучено тіло зниклого хлопчика. Його виявили на поверхні водойми під льодом, за 15 метрів від берега.

Волонтери оголосили терміновий збір

Обставини події наразі невідомі, правоохоронці з’ясовують, як сталася трагедія. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що звивиста річка протікає через усю територію села.

Річка Солона протікає через усю територію села

У сільській раді Новопавлівки "Телеграфу" відповіли, що сім’я, в якій сталася трагедія, благополучна.

Світлана Братусь – директор Новопавлівського ліцею, де навчався маленький Ярослав, уточнила, що нині діти навчаються дистанційно. Наскільки їй відомо, близько 15-ї години хлопчик вийшов з дому і відправився до бабусі, але не дійшов.

Рятувальники вкотре закликають батьків провести бесіди зі своїми дітьми та нагадати їм про небезпеку льодового покриття водойм у період відлиги. Біду завжди легше запобігти.

Раніше "Телеграф" розповідав про трагедію на Дніпропетровщині, де 38-річний чоловік стрибнув у саморобну ополонку та потонув на очах у дружини та товариша.