В глазу трехлетней украинки нашли 10-сантиметрового червя (фото)

Паразит чуть не сбежал от офтальмологов.

Во Львове у маленького ребенка в глазу нашли паразита. В органе трехлетней девочки обнаружили десятисантиметрового гельминта.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Операция по извлечению прошла во львовской областной больнице "Охматдет". К офтальмологам медучреждения обратились родители малышки. Они живут в Львовской области и когда у дочки начались проблемы — опух глаз, был зуд и снизилось зрение, обратились к местным врачам, но безуспешно.

Уже в областном центре в операционной у девочки в глазу увидели дирофилярию (Dirofilaria). Длина паразита превысила 10 см.

Извлеченный паразит

Такой гельминт попадает внутрь человека чаще всего через комариный укус — передается от собак. Для офтальмологов больницы случай был беспрецедентным — у детей таких паразитов находят редко, а Львовщина — не эндемичный регион.

Дирофилярию доставали пинцетом, он извивался и пытался сбежать. Когда врачи разрезали опухоль — успели поймать его за хвост. Если бы он сбежал в череп — его бы не достали.

Малышка уже выписана домой — у нее исчезла опухоль и восстановилось зрение.

Такие гельминты могут поселиться в любой части тела, но особенно "любят" глаза, конечности, шею, лицо, грудь и мошонку. В половине случаев — это глаза. Человек чувствует паразита — появляется припухлость (если это глаз — нарушается его работа), место печет и чешется. По телу человека он может двигаться до 30 см в сутки.

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