В оці трирічної українки знайшли 10-сантиметрового хробака (фото)

Паразит мало не втік від офтальмологів.

У Львові у маленької дитини на оці знайшли паразита. В органі трирічної дівчинки виявили десятисантиметрового гельмінта.

Про це пише ZAXID.NET.

Операція з вилучення пройшла у львівській обласній лікарні "Охматдит". До офтальмологів медзакладу звернулися батьки малечі. Вони живуть у Львівській області і коли у доньки почалися проблеми — опух очей, був свербіж та знизився зір, звернулися до місцевих лікарів, але без успіху.

Вже в обласному центрі в операційній дівчинці в оці побачили дирофілярію (Dirofilaria). Довжина паразита перевищила 10 див.

Вилучений паразит

Такий гельмінт потрапляє всередину людини найчастіше через комариний укус – передається від собак. Для офтальмологів лікарні випадок був безпрецедентним – у дітей таких паразитів знаходять рідко, а Львівщина – не ендемічний регіон.

Дирофілярію діставали пінцетом, він звивався і намагався втекти. Коли лікарі розрізали пухлину – встигли зловити його за хвіст. Якби він втік у череп — його не дістали б.

Дитину вже виписали додому — у неї зникла пухлина і відновився зір.

Такі гельмінти можуть оселитися в будь-якій частині тіла, але особливо "люблять" очі, кінцівки, шию, обличчя, груди та мошонку. У половині випадків це очі. Людина відчуває паразита — з’являється припухлість (якщо це око — порушується його робота), місце пече і свербить. По тілу людини він може рухатись до 30 см на добу.

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