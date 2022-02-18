В оці трирічної українки знайшли 10-сантиметрового хробака (фото)
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Паразит мало не втік від офтальмологів.
У Львові у маленької дитини на оці знайшли паразита. В органі трирічної дівчинки виявили десятисантиметрового гельмінта.
Про це пише ZAXID.NET.
Операція з вилучення пройшла у львівській обласній лікарні "Охматдит". До офтальмологів медзакладу звернулися батьки малечі. Вони живуть у Львівській області і коли у доньки почалися проблеми — опух очей, був свербіж та знизився зір, звернулися до місцевих лікарів, але без успіху.
Вже в обласному центрі в операційній дівчинці в оці побачили дирофілярію (Dirofilaria). Довжина паразита перевищила 10 див.
Такий гельмінт потрапляє всередину людини найчастіше через комариний укус – передається від собак. Для офтальмологів лікарні випадок був безпрецедентним – у дітей таких паразитів знаходять рідко, а Львівщина – не ендемічний регіон.
Дирофілярію діставали пінцетом, він звивався і намагався втекти. Коли лікарі розрізали пухлину – встигли зловити його за хвіст. Якби він втік у череп — його не дістали б.
Дитину вже виписали додому — у неї зникла пухлина і відновився зір.
Такі гельмінти можуть оселитися в будь-якій частині тіла, але особливо "люблять" очі, кінцівки, шию, обличчя, груди та мошонку. У половині випадків це очі. Людина відчуває паразита — з’являється припухлість (якщо це око — порушується його робота), місце пече і свербить. По тілу людини він може рухатись до 30 см на добу.
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