Рус

В оці трирічної українки знайшли 10-сантиметрового хробака (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
538
Лікарі зіткнулися з таким уперше Новина оновлена 18 лютого 2022, 13:42
Лікарі зіткнулися з таким уперше

Паразит мало не втік від офтальмологів.

У Львові у маленької дитини на оці знайшли паразита. В органі трирічної дівчинки виявили десятисантиметрового гельмінта.

Про це пише ZAXID.NET.

Операція з вилучення пройшла у львівській обласній лікарні "Охматдит". До офтальмологів медзакладу звернулися батьки малечі. Вони живуть у Львівській області і коли у доньки почалися проблеми — опух очей, був свербіж та знизився зір, звернулися до місцевих лікарів, але без успіху.

Вже в обласному центрі в операційній дівчинці в оці побачили дирофілярію (Dirofilaria). Довжина паразита перевищила 10 див.

Вилучений паразит
Вилучений паразит

Такий гельмінт потрапляє всередину людини найчастіше через комариний укус – передається від собак. Для офтальмологів лікарні випадок був безпрецедентним – у дітей таких паразитів знаходять рідко, а Львівщина – не ендемічний регіон.

Дирофілярію діставали пінцетом, він звивався і намагався втекти. Коли лікарі розрізали пухлину – встигли зловити його за хвіст. Якби він втік у череп — його не дістали б.

Дитину вже виписали додому — у неї зникла пухлина і відновився зір.

Такі гельмінти можуть оселитися в будь-якій частині тіла, але особливо "люблять" очі, кінцівки, шию, обличчя, груди та мошонку. У половині випадків це очі. Людина відчуває паразита — з’являється припухлість (якщо це око — порушується його робота), місце пече і свербить. По тілу людини він може рухатись до 30 см на добу.

Раніше "Телеграф" писав про жінку, яка місяць прожила з курячою кісткою у бронхах.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Львів #Офтальмологи #Паразит #Гельмінти
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Здоров'я
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
Дата публікації
Категорія
У прикордонній службі кажуть, що ситуація під контролем
Російські військові дуже близько підібралися до України: "Телеграф" отримав ексклюзивне відео
Дата публікації
Категорія
Нерухомості в Україні обіцяють зростання цін
Зростання цін на квартири: стало відомо, як подорожчає житло в Україні
Дата публікації
Категорія
Байден скликає нову нараду через загрози РФ
Байден екстрено скликає НАТО та президентів через Україну: що сталося
Дата публікації
Категорія
Біатлон
Остання надія України на медалі: результати 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні