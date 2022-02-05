Невдало подавилася – почалася пневмонія: українка місяць проходила з кісткою у бронхах (фото)

У неї піднялася температура і почалася задишка.

Місяць жила із стороннім предметом у дихальних шляхах — мешканку Трускавця на лікарняне ліжко поклала куряча кістка. Під час того, як вона їла курку, жінка поперхнулася. Відразу відчула, що щось не так, але до лікарів звернулася лише згодом.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У Центрі легеневого здоров’я Львова розповіли, що кістка заважала жінці дихати, але вона сподівалася, що це минеться. У тому, що в неї в дихальних шляхах щось застрягло, жінка не була впевнена.

За місяць ситуація зі здоров’ям у жінки погіршилася – вона затемпературила, почалася задишка, розвинулась пневмонія. Тільки тоді під час проведення бронхоскопії з’ясували, що застрягла куряча кістка.

Кістка місяць не давала нормально дихати

Лікар Ігор Федунь розповів, що стороннє тіло дістали ендоскопічно: "кістка потрапила у праве бронхіальне дерево, у нижній частковий бронх, викликала роздратування та пневмонію ".

Як тільки кістку дістали, жінка пропила курс антибіотиків і її стан прийшов у норму.

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