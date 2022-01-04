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Юний українець звернувся до Мессі за допомогою – у нього така сама хвороба, як у футболіста (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Павло Вінтоняк звернувся до Ліонеля Мессі Новина оновлена 04 січня 2022, 16:29
Павло Вінтоняк звернувся до Ліонеля Мессі

Хлопцеві потрібне дороге лікування.

Українець Павло Вінтоняк, який проживає у Космачі (Івано-Франківська область), мріє про одне — вирости. Юнак звернувся за допомогою до легенди світового футболу Ліонеля Мессі, який у листопаді 2021 року виграв свій 7-й "Золотий м’яч" у кар’єрі.

Відповідний сюжет вийшов на YouTube-каналі "Суспільне Карпати".

18-річний хлопець страждає на дефіцит гормону росту. Саме такий діагноз було поставлено 10-річному Мессі. Зараз Павлу необхідно колоти відповідний препарат протягом 2-3 років. Потім зони росту "закриються". Щомісяця Вінтоняк потребує гормону росту на 24 тисячі гривень. Сім’я не може потягнути такі витрати, а тому шукає допомоги у волонтерів та небайдужих людей. Так Павло звернувся з відеороликом до аргентинця.

"Люди збирали гроші з волонтерами, їх вистачило на три місяці. І все – більше вже немає грошей. Ми звернулися до футболіста Мессі, бо знаємо, що він допомагає таким дітям, як я", – каже Павло.

Зазначимо, влітку зріст юнака складав 1 м 40 см, а після курсу лікування він підріс до 1 м 48 см.

Нагадаємо, "Барселона" свого часу взяла на себе всі витрати на лікування Мессі. Аргентинець, зріст якого зараз становить 1 м 69 см, став справжньою футбольною легендою, а багато хто вважає його найкращим гравцем в історії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мессі захворів на коронавірус.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Ліонель Мессі #Збірна Аргентини
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