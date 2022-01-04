Юный украинец обратился к Месси за помощью - у него такая же болезнь, как у футболиста (видео)

Парню необходимо дорогостоящее лечение.

Украинец Павел Винтоняк, проживающий в Космаче (Ивано-Франковская область), мечтает об одном — вырасти. Юноша обратился за помощью к легенде мирового футбола Лионелю Месси, который в ноябре 2021 года выиграл свой 7-й "Золотой мяч" в карьере.

Соответсвующий сюжет вышел на YouTube-канале "Суспільне Карпати".

18-летний парень страдает от дефицита гормона роста. Именно такой диагноз был поставлен 10-летнему Месси. Сейчас Павлу необходимо колоть соответствующий препарат в течении 2-3 лет. Затем зоны роста "закроются". Каждый месяц Винтоняк нуждается в закупке гормона роста на сумму в 24 тысячи гривен. Семья не может потянуть такие расходы, а потому ищет помощи у волонтеров и неравнодушных людей. Так Павел обратился с видеороликом к аргентинцу.

"Люди собирали деньги с волонтерами, их хватило на три месяца. И все – больше уже нет денег. Мы обратились к футболисту Месси, потому что знаем, что он помогает таким детям, как я", – говорит Павел.

Отметим, летом рост юноши составлял 1 м 40 см, а после курса лечения он подрос до 1 м 48 см.

Напомним, "Барселона" в свое время взяла на себя все расходы по лечению Месси. Аргентинец, рост которого сейчас составляет 1 м 69 см, стал настоящей футбольной легендой, а многие считают его лучшим игроком в истории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси заболел коронавирусом.