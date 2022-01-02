Укр

Месси заразился коронавирусом

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Лионель Месси Новость обновлена 02 января 2022, 15:06
Лионель Месси

Коронавирус добрался до лучшего футболиста планеты.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который в ноябре 2021 года получил рекордный 7-й "Золотой мяч", сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт парижского суперклуба.

Аргентинский кудесник мяча сдал положительный тест на коронавирус вместе с еще тремя игроками парижан: Хуан Бернатом, Серхио Рико и Натаном Битумазалой. В настоящее время эти игроки изолированы и выполняют все меры согласно соответствующему протоколу.

Кроме того, медицинская служба ПСЖ сообщила, что бразилец Неймар, который недавно получил ужасную травму, продолжит лечение под присмотром врачей клуба до 9 января. Ожидается, что форвард приступит к тренировкам через три недели.

В текущем сезоне 34-летний Месси совсем не впечатляет своей игрой. В текущей кампании нападающий забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 16 играх на клубном уровне.

Отметим, основным конкурентом Месси в борьбе за "Золотой мяч" был поляк Роберт Левандовски. Лионель отметил превосходство форварда "Баварии" в 2020 году, когда награду не вручали. А в РФ порадовались, что Роберт остался без ЗМ. К слову, Месси заступился за жену прямо перед церемонией вручения приза.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Лионель Месси #Коронавирус
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