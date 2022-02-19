В Умани школу покрасили в цвета российского триколора: мнение сети разделилось (фото)

Вполне вероятно, что виной всему была простая ошибка.

В городе Умань (Черкасская область) здание школы №5 после ремонта окрасили в цвета российского флага.

Об этом сообщил волонтер Юрий Рыжак в своем Фейсбук.

"И это на восьмом году войны с московитами, в самом центре Украины", — написал он.

Рыжак выразил надежду, что подобное архитектурное решение является промашкой исполнителей или разработчиков проекта.

Мнения других пользователей сети разделились, одни начали негодовать по этому поводу, другие же выразили мнение, что это просто совпадение.

Что в действительности хотели сказать авторы этого дизайна и сделали ли они это намеренно, остается загадкой.

Как сообщалось ранее, в Харькове кондитерская угодила в скандал из-за эклеров с надписями "ВДВ" и поздравлениями с 23 февраля. Стоит напомнить, что этот праздник с 2014 года в Украине уже не отмечается, но является очень популярным в России.

После того как информация об кондитерских изделиях попала в сеть, заведение столкнулось с волной хейта и заявило, что больше не будет производить сладости в подобном дизайне. Впрочем, индивидуальные заказы там все еще принимают.