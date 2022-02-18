Кондитерская в Харькове попала в скандал из-за 23 февраля и десантников РФ: подробности истории (фото)

Харьковская эклерная придумала набор сладостей в честь праздника агрессора и столкнулась с хейтом в сети

В Украине дата 23 февраля не является праздником уже почти 8 лет, но вокруг нее то и дело возникают скандалы. На этот раз критике в сети подверглась кондитерская в Харькове, которая на фоне угрозы вторжения РФ в Украину придумала к 23 февраля "праздничный" дизайн эклеров. Подробнее об этой истории – в материале "Телеграфа".

Так, фотографии эклеров от кондитерской E eclair были опубликованы в одном из харьковских сообществ в Твиттере. Сладости оформлены надписями "С 23 февраля", "ВДВ", "Никто кроме нас", рисунками самолетов.

Публикация в Твиттере

Скриншот истории в Инстаграм

Дизайн для любителей российских ВДВ

Набор эклеров к 23 февраля от украинской кондитерской

В комментариях к публикации пользователи отнеслись к идее производителя продавать эклеры к 23 февраля негативно. Под фото сладостей люди пишут: "Тьфу, какая гадость", "Опыт Yarо, кажется, никого не учит", "Готовятся к вторжению", "Просто идиоты и ватники", "Американские самолёты рисуют. Криворукие е**аны", "Какое на х*р 23 февраля? Вымрите уже, совкодинозавры".

Комментарии к публикации

Отметим, что некоторые из пользователей предположили, что фотографии ненастоящие, мол, такой дизайн сладостей "нафотошопили". Однако "Телеграф" получил подтверждение от кондитерской, что такие эклеры все еще можно заказать. Правда, речь идет только об индивидуальном заказе. Осуждение в сети, вероятно, повлияло на решение "первой эклерной в Харькове" убрать со своей страницы в Инстаграм подобные варианты сладостей.

"Столкнулись с агрессией в Инстаграме по поводу таких наборов. У нас в профиле больше нет таких наборов и не будет", — отметили E eclair в переписке.

Скриншот переписки

Напомним, ранее Украина праздновала День защитника отчизны 23 февраля, как и Россия. История дня тянулась с советских времен, когда отмечали День Советской армии и Военно-морского флота. В РФ, к слову, эта дата до сих пор является официальным праздником страны и выходным. Но после начала агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году наша страна отказалась от совместного празднования. Указом пятого президента Украины Петра Порошенко было решено, что День защитников и защитниц Украины (современное название) отмечается 14 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спортсмен, принесший нашей стране "серебро" на Олимпиаде в Пекине, угодил в скандал из-за объятий с российским фрийсталистом. На действия Александра Абраменко и Ильи Бурова отреагировали и в Международном олимпийском комитете: в "обнимашках" там усмотрели "символизм".