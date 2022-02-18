Укр

В МОК отметили "обнимашки" украинца и россиянина на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Абраменко и Илья Буров Новость обновлена 18 февраля 2022, 09:43
Александр Абраменко и Илья Буров

В организации усмотрели символизм в дружбе спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выделил объятия украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова после соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Об этом Бах рассказал на пресс-конференции, передает "Чемпионат".

"Абраменко и Буров отмечали свой успех, обнявшись. Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. Мы пытаемся не пускать напряженность на политической арене к нам в сердца", — заявил Бах.

Напомним, Абраменко выиграл "серебро", а Буров стал третьим. В России заявили, что их атлет должен быть выше украинца, Кроме того, в РФ обрадовались объятиям спортсменов. Примечательно, что Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским олимпийцам не делать совместных фото с россиянами на Олимпиаде во избежание провокаций. В РФ в ответ оскорбили украинского министра.

К слову, Абраменко и Буров обнимаются уже вторую Олимпиаду кряду на потеху росСМИ:

18 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 14-й игровой день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фристайл #Александр Абраменко
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