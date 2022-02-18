В МОК отметили "обнимашки" украинца и россиянина на Олимпиаде
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В организации усмотрели символизм в дружбе спортсменов.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выделил объятия украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова после соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Об этом Бах рассказал на пресс-конференции, передает "Чемпионат".
"Абраменко и Буров отмечали свой успех, обнявшись. Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. Мы пытаемся не пускать напряженность на политической арене к нам в сердца", — заявил Бах.
Напомним, Абраменко выиграл "серебро", а Буров стал третьим. В России заявили, что их атлет должен быть выше украинца, Кроме того, в РФ обрадовались объятиям спортсменов. Примечательно, что Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским олимпийцам не делать совместных фото с россиянами на Олимпиаде во избежание провокаций. В РФ в ответ оскорбили украинского министра.
К слову, Абраменко и Буров обнимаются уже вторую Олимпиаду кряду на потеху росСМИ:
18 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 14-й игровой день.
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