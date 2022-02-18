У МОК відзначили "обіймашки" українця та росіянина на Олімпіаді

В організації побачили символізм у дружбі спортсменів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виділив обійми українця Олександра Абраменка та росіянина Іллі Бурова після змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Про це Бах розповів на пресконференції, передає "Чемпіонат".

"Абраменко та Буров відзначали свій успіх, обнявшись. Це символізм у наші непрості часи. Олімпійські ігри дозволяють спортсменам вийти за межі важких питань, які зараз обговорюють у всьому світі. Ми намагаємося не пускати напруженість на політичній арені до нас у серця", — заявив Бах.

Нагадаємо, Абраменко виграв "срібло", а Буров став третім. У Росії заявили, що їх атлет має бути вище за українця, крім того, у РФ зраділи обіймам спортсменів. Примітно, що Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським олімпійцям не робити спільних фото з росіянами на Олімпіаді, щоб уникнути провокацій. У РФ у відповідь образили українського міністра.

До слова, Абраменко та Буров обіймаються вже другу Олімпіаду поспіль на втіху росЗМІ:

18 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 14-й ігровий день.