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У МОК відзначили "обіймашки" українця та росіянина на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Абраменко та Ілля Буров Новина оновлена 18 лютого 2022, 09:43
Олександр Абраменко та Ілля Буров

В організації побачили символізм у дружбі спортсменів.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виділив обійми українця Олександра Абраменка та росіянина Іллі Бурова після змагань з лижної акробатики на Олімпіаді-2022.

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Про це Бах розповів на пресконференції, передає "Чемпіонат".

"Абраменко та Буров відзначали свій успіх, обнявшись. Це символізм у наші непрості часи. Олімпійські ігри дозволяють спортсменам вийти за межі важких питань, які зараз обговорюють у всьому світі. Ми намагаємося не пускати напруженість на політичній арені до нас у серця", — заявив Бах.

Нагадаємо, Абраменко виграв "срібло", а Буров став третім. У Росії заявили, що їх атлет має бути вище за українця, крім того, у РФ зраділи обіймам спортсменів. Примітно, що Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським олімпійцям не робити спільних фото з росіянами на Олімпіаді, щоб уникнути провокацій. У РФ у відповідь образили українського міністра.

До слова, Абраменко та Буров обіймаються вже другу Олімпіаду поспіль на втіху росЗМІ:

18 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 14-й ігровий день.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фрістайл #Олександр Абраменко
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