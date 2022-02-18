Кондитерська у Харкові потрапила у скандал через 23 лютого і десантників РФ: подробиці історії (фото)

Харківська еклерна придумала набір солодощів на честь свята агресора та зіткнулася з хейтом у мережі

В Україні дата 23 лютого не є святом уже майже 8 років, але навколо неї постійно виникають скандали. Цього разу критику в мережі зазнала кондитерська в Харкові, яка на тлі загрози вторгнення РФ в Україну вигадала до 23 лютого "святковий" дизайн еклерів. Докладніше про цю історію – у матеріалі "Телеграфу".

Так, фотографії еклерів від кондитерської E eclair були опубліковані в одній з харківських спільнот у Твіттері. Солодощі оформлені написами "З 23 лютого", "ПДВ", "Ніхто, крім нас" російською мовою, малюнками літаків.

Публікація у Твіттері

Скріншот історії в Інстаграм

Дизайн для любителів російських ПДВ

Набір еклерів до 23 лютого від української кондитерської

У коментарях до публікації користувачі поставилися до ідеї виробника продавати еклери до 23 лютого негативно. Під фото солодощів люди пишуть: "Тьху, яка гидота", "Досвід Yarо, здається, нікого не вчить", "Готуються до вторгнення", "Просто ідіоти та ватники", "Американські літаки малюють. Криворукі е**ани", " Яке на х*р 23 лютого? Вимріть вже, совкодинозаври".

Коментарі до публікації

Зазначимо, деякі з користувачів припустили, що фотографії несправжні, мовляв, такий дизайн солодощів "нафотошопили". Проте "Телеграф" отримав підтвердження від кондитерської, що такі еклери все ще можна замовити. Щоправда, йдеться лише про індивідуальне замовлення. Засудження в мережі, ймовірно, вплинуло на рішення "першої еклерної у Харкові" прибрати зі своєї сторінки в Інстаграм подібні варіанти солодощів.

"Зіткнулися з агресією в Інстаграмі щодо таких наборів. У нас у профілі більше немає таких наборів і не буде", — зазначили E eclair у листуванні.

Скріншот листування

Нагадаємо, раніше Україна святкувала День захисника вітчизни 23 лютого, як і Росія. Історія дня тривала з радянських часів, коли відзначали День Радянської армії та Військово-морського флоту. У РФ, до слова, ця дата досі є офіційним святом країни та вихідним. Але після початку агресії Російської Федерації проти України у 2014 році наша країна відмовилася від спільного святкування. Указом п’ятого президента України Петра Порошенка було вирішено, що День захисників та захисниць України (сучасна назва) відзначається 14 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український спортсмен, який приніс нашій країні "срібло" на Олімпіаді в Пекіні, потрапив у скандал через обійми з російським фрійсталістом. На дії Олександра Абраменка та Іллі Бурова відреагували й у Міжнародному олімпійському комітеті: в "обіймашках" там угледіли "символізм".