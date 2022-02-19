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В Умані школу пофарбували у кольори російського триколору: думка мережі розділилася (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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На будівлі школи побачили російський триколор
На будівлі школи побачили російський триколор

Цілком імовірно, що всьому виною проста помилка.

У місті Умань (Черкаська область) будівлю школи №5 після ремонту пофарбували у кольори російського прапора.

Про це повідомив волонтер Юрій Рижак у своєму Фейсбуку.

"І це на восьмому році війни з московитами, у самому центрі України", — написав він.

Рижак висловив надію, що подібне архітектурне рішення є промахом виконавців чи розробників проєкту.

Думки інших користувачів мережі розділилися, одні почали обурюватися з цього приводу, інші висловили думку, що це просто збіг.

Що насправді хотіли сказати автори цього дизайну і чи зробили вони це навмисне, залишається загадкою.

Як повідомлялося раніше, у Харкові кондитерська потрапила в скандал через еклери з написами "ВДВ" та привітаннями з 23 лютого. Варто нагадати, що це свято з 2014 року в Україні вже не відзначається, але є дуже популярним у Росії.

Після того як інформація про кондитерські вироби потрапила в мережу, заклад зіткнувся з хвилею хейту і заявив, що більше не вироблятиме солодощів у подібному дизайні. Втім, індивідуальні замовлення там ще приймають.

Теги:
#Черкаська область #Скандал #Умань
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