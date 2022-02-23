В Черновицкой области осудили педофила, который годами развращал 10-летнюю приемную дочь

Взрослый мужчина домогался девочки на систематической основе

В Черновицкой области 48-летний мужчина на протяжении четырех лет развращал 10-летнюю девочку. Вина буковинца была доказана в судебном порядке и теперь он будет отбывать наказание за свои противоправные действия за решеткой.

Соответствующую информацию сообщила пресс-служба Черновицкого апелляционного суда в среду, 23 февраля.

Предварительно следователям удалось выяснить, что девочке было всего три года, когда ее мать начала проживать совместно с обвиняемым в его жилище. Малышку и ее старшего на два года брата любовники отдавали в приют, периодически забирая детей на выходные. Когда девочке исполнилось 9 лет, горе-родители забрали ее домой насовсем. Именно тогда она и начала страдать от систематического физического и сексуального насилия со стороны так называемого отчима, хотя первые попытки вступить с ребенком в половой контакт мужчина начал еще в 2016 году, когда ей было всего 6 лет.

Своими переживаниями несовершеннолетняя смогла поделиться только с психологом реабилитационного центра, куда ее с братиком доставили как оставшихся без родительской опеки.

В приговоре Кицманского районного суда также отмечается, что отчим регулярно пытался изнасиловать девочку, но каждый раз это не удавалось довести до конца, ведь в комнате находилась и мать малолетней. Кроме этого, в судебном порядке удалось доказать, что обвиняемый мужчина неоднократно угрожал, что выгонит детей из дома и заставлял смотреть, как они с матерью занимаются интимом.

К своему оправданию горе-мать в суде заявила, что поделать в эти моменты ничего не могла, ведь мужа собственного сильно боялась. Сам обвиняемый свою вину отрицал и подчеркивал, что детей не трогал.

Следовательно, учитывая все вышеперечисленное, суд принял решение назначить педофилу наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице пожилой мужчина похитил 25-летнюю девушку и в течение нескольких суток совершал к ней действия сексуального характера.