У Чернівецькій області засудили педофіла, який роками розбещував 10-річну прийомну доньку

Дорослий чоловік домагався до дівчинки на систематичній основі

У Чернівецькій області 48-річний чоловік упродовж чотирьох років розбещував 10-річну дівчинку. Провина буковинця була доведена у судовому порядку і тепер він відбуватиме покарання за свої протиправні дії за ґратами.

Відповідну інформацію повідомила пресслужба Чернівецького апеляційного суду у середу, 23 лютого.

Попередньо слідчим вдалося з'ясувати, що дівчинці було лише три роки, коли її матір почала проживати спільно з обвинувачуваним в його помешканні. Малу та її старшого на два роки братика коханці віддавали до притулку, періодично забираючи дітей на вихідні. Коли дитині виповнилося 9 років, горе-батьки забрали її додому назовсім. Саме тоді вона і почала потерпати від систематичного фізичного та сексуального насильства з боку так званого вітчима, хоча перші спроби вступити із дитиною у статевий контакт чоловік розпочав ще у 2016, коли дитині було лише 6 років.

Своїми переживаннями неповнолітня змогла поділитися лише із психологом реабілітаційного центру, куди її з братиком доставили як тих, хто залишився без батьківської опіки.

У вироку Кіцманського районного суду також зазначається, що вітчим регулярно намагався зґвалтувати дівчинку, але кожного разу йому це не вдавалося довести до кінця, адже у кімнаті перебувала й мати малолітньої. Окрім цього, в судовому порядку вдалося довести, що обвинувачений чоловік неодноразово погрожував, що вижене дітей з дому і примушував дивитись, як вони із матір'ю займаються інтимом.

На своє виправдання горе-матір в суді заявила, що вдіяти у ці моменти нічого не могла, адже чоловіка власного сильно боялася. Сам обвинувачуваний свою провину заперечував та наголошував, що дітей не чіпав.

Відтак, врахувавши все вищеперераховане, суд прийняв рішення призначити педофілу покарання у вигляді 10 років тюрми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці літній чоловік викрав 25-річну дівчину і впродовж кількох діб примусово вчиняв до неї дії сексуального характеру.