Нанес более 120 ударов: на Черниговщине мужчину обвиняют в убийстве многодетной матери

У погибшей осталось трое детей

На Черниговщине будут судить мужчину, который, по мнению следствия, из ревности забил молодую женщину до смерти практически на глазах ее троих детей.

Об этом со ссылкой на Козелецкую окружную прокуратуру сообщает "Чeline".

Убийство с особой жестокостью произошло в селе Кладьковка Черниговского района. 46-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу. Женщине было 32 года. Он убил ее тогда, когда дома присутствовали трое детей женщины, младшему из которых не более 2 лет, а старшему — не было и 10 (2019, 2013 и 2012 годов рождения).

Женщину били разными предметами — всего насчитали более 120 ударов. Согласно санкции статьи, по которой его подозревают, ему грозит срок до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

Ранее "Телеграф" писал про трагедию в столице, когда мужчина в состоянии подшофе застрелил женщину — свою подругу, которую пригласил в гости. Как стало известно, попытки направить оружие на других людей были и ранее.