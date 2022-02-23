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Завдав понад 120 ударів: на Чернігівщині чоловіка звинувачують у вбивстві багатодітної матері

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Прокуратура направила справу до суду Новина оновлена 23 лютого 2022, 20:25
Прокуратура направила справу до суду

У загиблої залишилося троє дітей

На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який, на думку слідства, із ревнощів забив молоду жінку до смерті практично на очах її трьох дітей.

Про це із посиланням на Козелецьку окружну прокуратуру повідомляє "Чeline".

Вбивство з особливою жорстокістю сталося у селі Кладьківка Чернігівського району. 46-річний чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, приревнував свою співмешканку. Жінці було 32 роки. Він убив її тоді, коли вдома були присутні троє дітей жінки, молодшому з яких не більше 2 років, а старшому — не було і 10 (2019, 2013 та 2012 років народження).

Жінку били різними предметами — нарахували понад 120 ударів. Відповідно до санкції статті, за якою його підозрюють, йому загрожує термін до 15 років за ґратами чи довічне позбавлення волі.

Трагедія сталася у листопаді минулого року.

Раніше "Телеграф" писав про трагедію у столиці, коли чоловік у стані підшофе застрелив жінку — свою подругу, яку запросив у гості. Як стало відомо, спроби направити зброю на інших людей були й раніше.

Теги:
#Чернігівська область #Вбивство #Жінка
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