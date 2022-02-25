Стены сыплются, кругом огонь: фото последствий смертельного обстрела на Луганщине

На месте работают спасатели

В ночь на пятницу, 25 февраля, российские оккупанты среди прочего провели обстрел Старобельска Луганской области, вследствие чего произошло несколько пожаров и погиб один человек.

Фото с места событий публикует областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что загорелось два двухэтажных дома на улицах Ватутино и СТО на Старотаганрогской, а также был поврежден газопровод среднего давления, что привело к утечке газа.

В ходе тушения пожаров получилось спасти шесть человек, но, к сожалению, один человек погиб. На данный момент спасатели продолжают работать на месте событий.

Как видно по фото последствий обстрела, здания сильно повредились, выбило окна, местами начали обрушаться стены.