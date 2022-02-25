Стены сыплются, кругом огонь: фото последствий смертельного обстрела на Луганщине
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На месте работают спасатели
В ночь на пятницу, 25 февраля, российские оккупанты среди прочего провели обстрел Старобельска Луганской области, вследствие чего произошло несколько пожаров и погиб один человек.
Фото с места событий публикует областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что загорелось два двухэтажных дома на улицах Ватутино и СТО на Старотаганрогской, а также был поврежден газопровод среднего давления, что привело к утечке газа.
В ходе тушения пожаров получилось спасти шесть человек, но, к сожалению, один человек погиб. На данный момент спасатели продолжают работать на месте событий.
Как видно по фото последствий обстрела, здания сильно повредились, выбило окна, местами начали обрушаться стены.