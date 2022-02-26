Укр

Страшная диверсия в Донецке: СБУ сообщила тревожные сведения

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
Страшная диверсия в Донецке: СБУ сообщила тревожные сведения Новость обновлена 26 февраля 2022, 14:56

Обвинить в диверсии планируют украинских военных

Россия готовит провокацию в оккупированном Донецке. По информации СБУ, местным боевикам и российским военным выдают противогазы.

В спецслужбе считают, что есть вероятность подрыва промышленных емкостей с химическими веществами с целью зальнейшего обвинения в этом украинских военных.

Украинская сторона заявляет, что, в отличие от россиян, не использует подобные методы ведения боевых действий.

"Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!", — подчеркнули в СБУ.

Тем временем Россия скапливает все силы для проведения штурма Киева. Предыдущие дни продвижение по столице у россиян шло едва ли. ВСУ и силы территориальной обороны наносят серьезный ущерб противнику.

Подробнее о событиях третьего дня российско-украинской войны читайте здесь

Люди прячутся в метро
Киев
В Киеве увеличивают время комендантского часа: заявление Кличко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Люди прячутся в метро
В Киеве увеличивают время комендантского часа: заявление Кличко
Дата публикации
Категория
Российские пленные
"Хотел захватить Киев, а теперь раскаивается": СБУ показала пленных российских оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Дата публикации
Категория
Тероборона действовала быстро
"Вы здесь подохнете, с*ки": в Сумах тероборона задержала боевую машину россиян (видео)
Дата публикации
Категория
Российские войска продолжают атаковать Украину
Война – день 3: хроники борьбы за Украину (обновляется)