Страшная диверсия в Донецке: СБУ сообщила тревожные сведения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 89
Обвинить в диверсии планируют украинских военных
Россия готовит провокацию в оккупированном Донецке. По информации СБУ, местным боевикам и российским военным выдают противогазы.
В спецслужбе считают, что есть вероятность подрыва промышленных емкостей с химическими веществами с целью зальнейшего обвинения в этом украинских военных.
Украинская сторона заявляет, что, в отличие от россиян, не использует подобные методы ведения боевых действий.
"Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!", — подчеркнули в СБУ.
Тем временем Россия скапливает все силы для проведения штурма Киева. Предыдущие дни продвижение по столице у россиян шло едва ли. ВСУ и силы территориальной обороны наносят серьезный ущерб противнику.
Подробнее о событиях третьего дня российско-украинской войны читайте здесь