Страшная диверсия в Донецке: СБУ сообщила тревожные сведения

Обвинить в диверсии планируют украинских военных

Россия готовит провокацию в оккупированном Донецке. По информации СБУ, местным боевикам и российским военным выдают противогазы.

В спецслужбе считают, что есть вероятность подрыва промышленных емкостей с химическими веществами с целью зальнейшего обвинения в этом украинских военных.

Украинская сторона заявляет, что, в отличие от россиян, не использует подобные методы ведения боевых действий.

"Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!", — подчеркнули в СБУ.

Тем временем Россия скапливает все силы для проведения штурма Киева. Предыдущие дни продвижение по столице у россиян шло едва ли. ВСУ и силы территориальной обороны наносят серьезный ущерб противнику.

Подробнее о событиях третьего дня российско-украинской войны читайте здесь