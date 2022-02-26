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Страшна диверсія у Донецьку: СБУ повідомила тривожні відомості

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Страшна диверсія у Донецьку: СБУ повідомила тривожні відомості Новина оновлена 26 лютого 2022, 14:56

Звинуватити у диверсії планують українських військових

Росія готує провокацію в окупованому Донецьку За інформацією СБУ, місцевим бойовикам та російським військовим видають протигази.

У спецслужбі вважають, що є ймовірність підриву промислових ємностей із хімічними речовинами з метою звинувачення в цьому українських військових.

Українська сторона заявляє, що, на відміну від росіян, не використовує таких методів ведення бойових дій.

"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!", — наголосили в СБУ.

Тим часом, Росія накопичує всі сили для проведення штурму Києва. Попередні дні просування столицею у росіян не вдалось. ЗСУ та сили територіальної оборони завдають серйозної шкоди противнику.

Докладніше про події третього дня російсько-української війни читайте тут

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