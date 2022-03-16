Активист сообщил о похищении оккупантами мэра украинского города

Оккупанты похитили еще одного украинского мэра.

В среду, 16 марта, стало известно, что российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

Об этом сообщил активист Артём Костюченко.

В связи с этим жители города планируют собраться на митинг в центре города.

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"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральные площади в 12:00. Максимальный репост", — написал он в Facebook.

Российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева

Известно, что в последнее время Яковлев выходил на связь с общественностью из соцсетей. Он сообщал, что в город заехала колонна русских оккупантов, что, несмотря на разные слухи, он остается в Скадовске. Также городской голова кратко рассказывал о работе городских служб, ситуации с медикаментами и выплатами пенсий в населенном пункте.

Отметим, российские захватчики действую террористическими методами: похищают людей и берут заложников.

Так, ранее в российский плен был пойман мэр Мелитополя Иван Федоров. Мужчину схватили просто посреди улицы, накинув ему на голову мешок.

13 марта взяли в плен еще одного руководителя городского совета в Запорожской области — мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.