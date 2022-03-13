Укр

Оккупанты взяли в плен еще одного украинского мэра

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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евгени Новость обновлена 13 марта 2022, 10:30
евгени

Рашисты взяли в плен еще одного руководителя городского совета в Запорожской области. На этот раз их целью стал Евгений Матвеев, возглавляющий Днепрорудное.

Такие неутешительные новости стали известны из свежей сводки от главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

По имеющейся информации, враги совершили свое злодеяние около половины девятого утра 13 марта. Еще накануне Матвеев отметился в соцсетях — его последний пост в Facebook датирован второй половиной дня 12 марта.

По мнению Старуха, оккупанты, захватывая в плен руководителей местных администраций, пытаются навести панику и подорвать авторитет похищенных среди населения. Таким образом осуществляется психологическое давление на людей.

Следует отметить, что Евгений Матвеев выиграл выборы, будучи представителем партии "ОПЗЖ". За него отдали свой голос более 42% пришедших на участки жителей Днепрорудного. К слову, пост мэра этого населенного пункта чиновник занимает уже в третий раз. До прихода в местную политику он занимал должность главного инженера на агрофирме "Злагода".

евгени
Запорожье
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