Резников обратился к жителям оккупированного Донбасса: "Это ваш шанс"

Министр призывает жителей Донбасса и Крыма уклоняться от принудительной мобилизации или переходить на сторону украинской армии

На 27 день войны Украины с российской федерацией министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий ОРДЛО и призвал не становиться соучастниками бесчеловечных преступлений российской армии.

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Указанную информацию во вторник, 22 марта, глава оборонного ведомства обнародовал на своей официальной странице в соцсети, предоставив жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Червоного Луча, Краснодона и других городов Донбасса несколько рекомендаций, как противодействовать оккупациям. Кроме этого Резников добавил, что тем гражданам, которые преступления против украинского населения не совершали, ничего не угрожает.

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"Вся наша страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины.", – написал министр.

Он призвал жителей Донбасса всеми возможными способами уклоняться от насильственной мобилизации и переходить на сторону украинской армии, отметив, что это поможет им сохранить жизнь.

"Все, кто уже сложил оружие, – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимой и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись, – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро.", – дал еще один совет Резников и отметил, что раскаяние обязательно будет учтено.

Тем жителям Донбасса, кто сдаст технику или поможет пленить российского офицера, пообещал даже смягчить наказание, после отбытия которого каждый сможет вернуться к нормальной жизни.

"Нам потребуются рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс!", — заверил министр.

Напоследок глава оборонного ведомства обратился к женщинам — матерям, женам, сестрам и подругам "тех, кто может попасть в лапы российских захватчиков":

"Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде – она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце. Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас мучает война. Вместе мы сделаем это быстрее. Помните, время идет”.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Алексей Резников официально сообщил, что оккупанты из российской федерации убили в Украине больше гражданских, чем военных, и подчеркнул, что москва никого не защищает, а наоборот — уничтожает.