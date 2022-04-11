Укр

Прикрываются детьми: вскрылась новая подлость россиян в оккупированных районах

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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решисты на украинских землях Новость обновлена 11 апреля 2022, 12:06
решисты на украинских землях

Денисова заявила об угрозе провокаций со стороны оккупантов

Во временно оккупированных россиянами населенных пунктах Украины оккупанты заставляют детей посещать учебные заведения, расположенные на грани ведения боевых действий.

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Указанную информацию в понедельник, 11 апреля, на своей странице в "Фейсбуке" обнародовала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, благодаря мониторингу соцсетей оккупационных властей, удалось обнаружить сведения о том, что на территории временно оккупированного города Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года россияне начали заставлять детей возобновить обучение.

По ее мнению, такие действия рашистов можно расценивать как осознанное усложнение операции по предстоящему освобождению города бойцами Вооруженных Сил Украины, а также ради вероятных провокаций, где жертвами могут стать несовершеннолетние.

"В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора", – написала Уполномоченная ВР по правам человека.

Денисова также подчеркнула, что страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией по защите мирного населения в период проведения боевых действий.

Она подчеркнула, что Конвенцией ООН предусмотрено, что государства-участники военного конфликта обязаны принимать все возможные меры для обеспечения защиты детей, которых он касается.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав детей рф в Украине", — написала чиновница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шесть стран Европы начали расследовать военные преступления российской федерации во время войны в Украине.

Теги:
#Украина #Война #Людмила Денисова #Оккупированные территории
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