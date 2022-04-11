Прикрываются детьми: вскрылась новая подлость россиян в оккупированных районах

Денисова заявила об угрозе провокаций со стороны оккупантов

Во временно оккупированных россиянами населенных пунктах Украины оккупанты заставляют детей посещать учебные заведения, расположенные на грани ведения боевых действий.

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Указанную информацию в понедельник, 11 апреля, на своей странице в "Фейсбуке" обнародовала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, благодаря мониторингу соцсетей оккупационных властей, удалось обнаружить сведения о том, что на территории временно оккупированного города Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года россияне начали заставлять детей возобновить обучение.

По ее мнению, такие действия рашистов можно расценивать как осознанное усложнение операции по предстоящему освобождению города бойцами Вооруженных Сил Украины, а также ради вероятных провокаций, где жертвами могут стать несовершеннолетние.

"В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора", – написала Уполномоченная ВР по правам человека.

Денисова также подчеркнула, что страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией по защите мирного населения в период проведения боевых действий.

Она подчеркнула, что Конвенцией ООН предусмотрено, что государства-участники военного конфликта обязаны принимать все возможные меры для обеспечения защиты детей, которых он касается.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав детей рф в Украине", — написала чиновница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шесть стран Европы начали расследовать военные преступления российской федерации во время войны в Украине.