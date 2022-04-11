россия не отводит войска от границы с Сумской областью: детали

Боевая техника захватчиков до сих пор находится достаточно близко к украинской границе

Со стороны российской федерации недалеко от границы с Сумской областью до сих пор находится большое количество армии российских оккупантов.

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Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подчеркнув, что на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей сейчас проводятся процессы по восстановлению контроля за государственной границей.

По его словам, работники пограничной службы совместно с бойцами Вооруженных сил Украины проводят обследование отдельных участков приграничья. Кроме того, он заявил об опасности минирования местности, аргументируя это тем, что украинские защитники уже находили недалеко от границ танковые снаряды.

Что касается ситуаций по ту сторону границы, где находится враг, то там работает украинская разведка.

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"На тех участках, где нам удалось выходить, мы не наблюдали пока техники. Но, конечно, есть информация, особенно по Сумской области, что все-таки техника врага остается на определенной близости к границе", — сообщил он.

Также спикер ГНСУ добавил, что со стороны россии систематически осуществляются отдельные фортификационные мероприятия недалеко от украинской границы и подчеркнул, что это может нести определенную угрозу для пограничников, если те будут и дальше проводить патрулирование, как это осуществлялось ранее.

"Со своей стороны также создаем необходимые условия для того, чтобы с нашей стороны велся контроль за границей, но была безопасность в первую очередь для военнослужащих", — добавил Демченко.

Военная техника россии остается вблизи украинской границы на Сумщине — ГНСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно новым спутниковым снимкам, российские войска пытаются атаковать украинских военных, захватить Мариуполь и продвинуться в направлении Славянска.