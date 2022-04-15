"Это наши хе*ачат": оккупанты признаются, что сами обстреливают российские села

рф продолжает распространять ложные сведения об ВСУ

Армия российской федерации сама обстреляла село Климово, расположенное в Брянской области, однако руководство страны-агрессора официально обвинило в этом украинских военных.

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Соответствующую информацию подтверждают сами кафиры во время телефонного общения между собой. Об этом говорится в очередном перехвате, который в пятницу, 15 апреля, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Это наши хе*ачат. Так надо. Так делают в том, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают", — заявил своей жене русский нацист, воюющий с украинцами в Донецкой области.

По словам российского военнослужащего, подобная ситуация была и во времена чеченской войны, когда россияне сами взрывали квартиры в Москве, а затем обвиняли в этом террористов.

"На самом деле, это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климового", – признается захватчик.

Кроме того, он сообщил жене, что воевать в Украине больше не хочет, поэтому планирует написать заявление об отказе в проведении так называемой "спецоперации".

Перехват разговора оккупанта

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия официально обвинила украинских военнослужащих в обстреле ее территории.