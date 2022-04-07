россия официально обвинила Украину в обстреле ее территории

Ранее на рф говорили, что всему "человеческий фактор". Какая ракета?

Следственный комитет рф заявил, что ракета "Точка-У", якобы выпущенная по складу боеприпасов в районе села Красный Октябрь Белгородской области во вторник, 29 марта, была начинена кассетными боеприпасами.

Об этом передают росСМИ.

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Напомним, что 29 марта под российским Белгородом произошел мощный взрыв. Как оказалось, взорвались склады с боеприпасами. Интересно, что через несколько минут на россии озвучили причину взрывов склада — всему виной "человеческих фактор".

В сети же предположили, что это могла быть неосторожность или даже небрежное курение рядом со снарядами. Однако украинцы не смогли пройти мимо этой ситуации. Наши соотечественники, настрадавшись от войны, решили показать россиянам, как работают их фейкометы, которые происходят с помощью панических новостных вбросов.

Официальных комментариев со стороны Украины по этому поводу не было.

Напомним, что уже 1 апреля в Белгороде начался пожар на нафтебазе. Позднее в сети появилось видео начала пожара. На россии же сразу обвинили во всем Украину, якобы та обстреляла нафтобазу, и 2 апреля СК рф возбудил дело о теракте "после авиаудара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде". Тем временем группа Conflict Intelligence Team (CIT), анализирующая оперативную ситуацию из открытых источников, заявила, что ракеты по нефтебазе в Белгороде на самом деле летели с территории россии, а не Украины, как об этом лгут российские власти.

В Минобороны Украины отметили, что россияне не впервые обвиняют в своих бедах Украину, но опровергать или доводить причастность к ситуации в Белгороде принципиально отказались. Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию со взрывами в Белгороде и жестко пошутил над российскими властями.