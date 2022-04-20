Еще одна область восстанавливает почтовое сообщение "Укрпочтой": актуальный график
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Жители Черниговщины смогут получать необходимые грузы
Со среды, 20 апреля, в Черниговской области восстанавливается работа большинства стационарных отделений "Укрпочты". Также работники предприятия будут осуществлять доставку посылок и другой почтовой корреспонденции в пределах региона.
Такую информацию сообщили в пресс-службе "Укрпочты".
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По состоянию на 20 апреля на Черниговщине функционирует 77 отделений. Большинство графиков разнятся, поэтому их лучше проверять с помощью специального ресурса, который помогает отыскать необходимый тебе филиал по адресу или индексу.
Вскоре для жителей области станут доступны пересылки "Укрпочтой" и по стране, а также за границу. По другим регионам предприятие продолжает работать по мере возможности — вся информация по графику работы регулярно обновляется на уже упомянутом сайте.
Продолжает работать и "Новая почта", у которой и отделений, и специальный почтоматов на данный момент намного больше, чем у "Укрпочты". Из-за нестабильности военного времени перечень открытых отделений и время, в которое они работают, представители фирмы просят сверять на специальном сайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как во время войны действует подробный трекинг (отслеживание) почтового отправления в "Новой почте". Изменения незначительны, но они есть.
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