У Зеленского объяснили, как можно спасти защитников Мариуполя

В Офисе президента объяснили механизм освобождения защитников города

Защитников украинского Мариуполя, с первых дней войны оберегающих город и его мирное население от военной агрессии россии, можно освободить благодаря обмену пленными.

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Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона в субботу, 23 апреля, подробнее объяснив механизм предполагаемого обмена, — пишет РБК-Украина.

"На мой взгляд, есть единственный механизм, когда будем мы (переговорщики — ред. редакцией), будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, пленных, и забираем своих людей", – объяснил украинский чиновник.

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По словам Подоляка, украинские защитники в многострадальном Мариуполе до сих пор не планируют сдавать свои позиции и складывать оружие перед вражеской армией из российской федерации.

"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для российской федерации. Мы предлагаем, давайте приедем, ребята у нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию ", — доложил советник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал скандальное заявление украинского президента Владимира Зеленского по поводу "красной линии" в украинском Мариуполе и выходе из переговоров с российской стороной.