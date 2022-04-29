"Требуйте увеличение оплаты за "зраду"": появилось видео с последствиями взрыва во время совещания коллаборантов в Кременной

Во время взрыва в помещении проходило заседание "новой власти"

В сети появилось видео последствий взрыва, произошедшего в здании мэрии временно оккупированной Кременной, что в Луганской области. Подрыв произошел в момент, когда в помещении находились боевики террористической организации так называемой "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр". Согласно предварительным сведениям, в здании якобы взорвался газ.

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Кадры изуродованной постройки в пятницу, 29 апреля, на своей странице в соцсети обнародовал советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как известно, в тот день большое количество боевиков и новоизбранных "мэр" собрались на совещание в здании мэрии Кременной, после чего там произошел взрыв.

"Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно — 10 кратного роста оплаты за свою измену, медицинскую страховку и страхование жизни от Росгосстраха", — говорится в тексте публикации.

Следует также отметить, что по словам Геращенко, одновременно со взрывом в здании горсовета, где проходило заседание "новых властей", произошел еще один взрыв газа в районном отделе полиции.

Публикация Геращенко в соцсетях

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луганщина находится под постоянным обстрелом оккупантов. Лишь несколькими днями ранее россияне обесточили недавно построенную неподалеку от Кременной электроподстанцию, которая снабжала электроэнергией все жилые дома области.