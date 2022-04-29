"Требуйте увеличение оплаты за "зраду"": появилось видео с последствиями взрыва во время совещания коллаборантов в Кременной
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Во время взрыва в помещении проходило заседание "новой власти"
В сети появилось видео последствий взрыва, произошедшего в здании мэрии временно оккупированной Кременной, что в Луганской области. Подрыв произошел в момент, когда в помещении находились боевики террористической организации так называемой "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр". Согласно предварительным сведениям, в здании якобы взорвался газ.
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Кадры изуродованной постройки в пятницу, 29 апреля, на своей странице в соцсети обнародовал советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.
Как известно, в тот день большое количество боевиков и новоизбранных "мэр" собрались на совещание в здании мэрии Кременной, после чего там произошел взрыв.
"Вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно — 10 кратного роста оплаты за свою измену, медицинскую страховку и страхование жизни от Росгосстраха", — говорится в тексте публикации.
Следует также отметить, что по словам Геращенко, одновременно со взрывом в здании горсовета, где проходило заседание "новых властей", произошел еще один взрыв газа в районном отделе полиции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Луганщина находится под постоянным обстрелом оккупантов. Лишь несколькими днями ранее россияне обесточили недавно построенную неподалеку от Кременной электроподстанцию, которая снабжала электроэнергией все жилые дома области.
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