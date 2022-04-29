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"Вимагайте зростання оплати за зраду": з'явилося відео з наслідками вибуху під час наради колаборантів у Кремінній

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Вибух у Кремінній Новина оновлена 29 квітня 2022, 11:56
Вибух у Кремінній

Під час вибуху у приміщенні відбувалося засідання "нової влади"

У мережі з'явилось відео наслідків вибуху, який стався у будівлі мерії тимчасово окупованої Кремінної, що у Луганській області. Підрив відбувся у момент, коли у приміщенні знаходилися бойовики терористичної організації так званої "ЛНР" та призначений ними "народний мер". Згідно із попередніми відомостями, у будівлі нібито вибухнув газ.

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Кадри понівеченої споруди у п'ятницю, 29 квітня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як відомо, в той день велика кількість бойовиків та новообраний "мер" зібралися на нараду в будівлі мерії Кремінної, після чого там стався вибух.

"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій. Вимагайте негайно — 10 кратного зростання оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від Росдержстраху," — йдеться в тексті публікації.

Варто також відзначити, що за словами Геращенка, одночасно із вибухом у будівлі міськради, де проходило засідання "нової влади", стався ще один вибух газу у районному відділі поліції.

Публікація Геращенка в соцмережах

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Луганщина знаходиться під постійним обстрілом окупантів. Лише кількома днями раніше росіяни знеструмили нещодавно збудовану неподалік Кремінної електропідстанцію, яка забезпечувала електроенергією всі житлові будинки області.

Теги:
#Луганщина #Кремінна #ЛДНР #Вибух
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