"Вимагайте зростання оплати за зраду": з'явилося відео з наслідками вибуху під час наради колаборантів у Кремінній
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Під час вибуху у приміщенні відбувалося засідання "нової влади"
У мережі з'явилось відео наслідків вибуху, який стався у будівлі мерії тимчасово окупованої Кремінної, що у Луганській області. Підрив відбувся у момент, коли у приміщенні знаходилися бойовики терористичної організації так званої "ЛНР" та призначений ними "народний мер". Згідно із попередніми відомостями, у будівлі нібито вибухнув газ.
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Кадри понівеченої споруди у п'ятницю, 29 квітня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Як відомо, в той день велика кількість бойовиків та новообраний "мер" зібралися на нараду в будівлі мерії Кремінної, після чого там стався вибух.
"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій. Вимагайте негайно — 10 кратного зростання оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від Росдержстраху," — йдеться в тексті публікації.
Варто також відзначити, що за словами Геращенка, одночасно із вибухом у будівлі міськради, де проходило засідання "нової влади", стався ще один вибух газу у районному відділі поліції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Луганщина знаходиться під постійним обстрілом окупантів. Лише кількома днями раніше росіяни знеструмили нещодавно збудовану неподалік Кремінної електропідстанцію, яка забезпечувала електроенергією всі житлові будинки області.
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