Укр

В Украине запустили уникальные эвакуационные автобусы - мобильные госпитали

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Украине запустили уникальные эвакуационные автобусы - мобильные госпитали Новость обновлена 29 апреля 2022, 13:03

Инновационные бусы регулярно ходят из Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова, и других городов

В Украине заработали уникальные эвакуационные автобусы — мобильные госпитали. Это двухэтажные автобусы-скорые с "лежачими" и "сидячими" местами, которые обеспечивают безопасную эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и других городов.

О них в своем Facebook рассказал основатель проекта по безопасной эвакуации из зон боевых действий Георгий Логвинский

"В последнее время, эвакуируя женщин, стариков и детей, я много раз сталкивался с мучительной для людей дилеммой — больной член семьи, для которого дорога в переполненном людьми автобусе без условий равносильна смерти. И семья, которая не может ни оставить его и уехать, ни тащить его в подвал каждый раз при звуке сирены… Это страшный выбор, даже наблюдение его со стороны рвало мне сердце…. За эти два месяца эвакуации нам удалось вывезти больше 15,000 человек", — написал Логвинский.

По его словам, в эвакуационных мобильных госпиталях можно вывозить до 50 человек в условиях, соответствующих их состоянию, и под наблюдением врачей.

Автобусы постоянно выезжают из Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова, и других городов — сначала в Кишинев, где их встречают волонтеры, далее — по желанию, автомобильными и воздушными маршрутами можно легко добраться до любой точки мира.

В ближайших планах открыть рейсы через Львов в Польшу и другие страны Европы. Для особо тяжелых случаев есть около 10 скорых.

Для детальной информации можно звонить по телефону: 800-3333-01, или перейти на сайт medibus.com.ua

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#Эвакуация
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