"Мама, я умру?": сеть потрясли истории беженцев, которые вырвались из оккупации

Фотограф запечатлел лица людей, которым удалось вырваться из оккупации

Журналист Андрей Дубчак показал, как выглядят украинские беженцы, которые смогли вырваться из осажденного Мариуполя и других оккупированных россиянами городов на Востоке и Юге Украины.

Снимками были обнародованы изданием Donbas Frontliner в Фейсбук.

Мальчик Ваня из Мариуполя во время обстрелов спас кота, закрыв его собственным телом. Мальчика же закрыл его отец. Они смогли уехать из осажденного города

"Самое страшное, что может случиться, это когда твои дети спрашивают: "Мама, я умру?", — рассказала журналисту его мама.

Четырехлетняя Ангелина, получила психологическую травму из-за постоянных обстрелов, начала заикаться и замкнулась в себе.

"Когда я подошел и поднял камеру, чтобы сфотографировать ее, она сбежала. Меня поразила нетипичная реакция ребенка и я ушел", — отметил Дубчак.

Беженка с собаками, которая сбежала по полям от российской оккупации. Во время побега россияне обстреляли их из автоматического оружия. Ее муж во время этого погиб, сама женщина же смогла добраться до безопасного места.

Семья с детьми возле центра для беженцев в Запорожье. Журналист отдельно показал колесо их машины.

Женщина в центре для беженцев кормит своего ребенка борщом.

Очередь за продуктовыми наборами в самом центре Запорожья.

Волонтеры пакуют муку для продуктовых наборов в одном из центров для беженцев.

Сестры Любовь и Галина из оккупированной Успеновки в очереди за продуктовыми наборами. Они бежали семьей из 11 человек на машине. Во время этого они попали под артиллерийский обстрел.

"У Любови может быть посттравматическое расстройство. Она часто плачет, постоянно обнимая сестру. Они сейчас живут с детьми в здании детского сада. Что дальше? Куда им идти? Что им делать? Они не знают", — добавил журналист.

Как сообщалось ранее, оккупанты связались с основательницей детского кинофестиваля "КиТы" Ольгой Новиковой и потребовали у нее 5 тысяч евро за то, чтобы они сохранили жизнь ее сыну, который находится в плену. В противном случае они угрожают прислать видео его казни.