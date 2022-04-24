Оккупанты требуют у матери пленного украинца выкуп за жизнь сына (видео)

Россияне требуют деньги за сохранение жизни пленного украинца.

В воскресенье, 24 апреля, на 60-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российские военные прибегают к прямому шантажу матерей пленных.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своем telegram-канале.

Известной мариупольчанке, основательнице детского кинофестиваля "КиТы" Ольге Новиковой по аккаунту ее сына Алексея Новикова позвонили российские военные и потребовали 5 тысяч евро до понедельника за сохранение жизни ее сына, иначе на следующем видео будет его казнь. Новиков проходил службу в теробороне, украинские власти включили его в список пленных. Сообщается, что оккупанты держат его в селе Малоянисоль (Донецкая область).

"Основательнице фестиваля детского кино "КиТы" Ольге Новиковой по аккаунту ее сына позвонили российские военные. Они сообщили, что ее сына Новикова Алексея взяли в плен и требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни. Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранении жизни. Дали время до утра понедельника. Угрожают, что в случае не получения денег снимут на видео его казнь. Это – настоящий терроризм", — написал Андрющенко.

Ранее мэр Мариуполя озвучил страшную цифру погибших мирных граждан в городе.

Напомним, журналист Bellingcat Христо Грозев считает, что Украина сможет деблокировать Мариуполь после поставок соответствующего вооружения из стран Запада.