"Мамо, я помру?": мережу вразили історії біженців, які вирвалися з окупації

Фотограф зняв обличчя людей, яким вдалося вирватися з окупації

Журналіст Андрій Дубчак показав, як виглядають українські біженці, які спромоглися вирватися з обложеного Маріуполя та інших окупованих росіянами міст на Сході та Півдні України.

Знімками були оприлюднені виданням Donbas Frontliner у Фейсбук.

Хлопчик Ваня з Маріуполя під час обстрілу врятував кота, закривши його власним тілом. Хлопчика закрив його батько. Вони змогли виїхати з обложеного міста

"Найстрашніше, що може статися, це коли твої діти запитують: "Мамо, я помру?", — розповіла журналістові його мама.

Чотирирічна Ангеліна, яка отримала психологічну травму через постійні обстріли, почала заїкатися і замкнулася в собі.

"Коли я підійшов і підняв камеру, щоб сфотографувати її, вона втекла. Мене вразила нетипова реакція дитини, і я пішов", — зазначив Дубчак.

Біженка із собаками, яка втекла по полях від російської окупації. Під час втечі росіяни обстріляли їх з автоматичної зброї. Її чоловік під час цього загинув, а сама жінка змогла дістатися безпечного місця.

Сім’я з дітьми біля центру для біженців у Запоріжжі. Журналіст окремо показав колесо їхньої машини.

Жінка в центрі для біженців годує свою дитину борщем.

Черга за продуктовими наборами у самому центрі Запоріжжя.

Волонтери пакують муку для продуктових наборів в одному з центрів для біженців.

Сестри Любов та Галина з окупованої Успенівки у черзі за продуктовими наборами. Вони бігли сім’єю з 11 людей машиною. Під час цього вони потрапили під артилерійський обстріл.

"У Любові може бути посттравматичний розлад. Вона часто плаче, постійно обіймаючи сестру. Вони зараз живуть з дітьми в будинку дитячого садка. Що далі? Куди їм іти? Що їм робити? Вони не знають", — додав журналіст.

Як повідомлялося раніше, окупанти зв’язалися із засновницею дитячого кінофестивалю "КиТи" Ольгою Новіковою і вимагали у неї 5 тисяч євро за те, щоб вони зберегли життя її синові, який перебуває в полоні. Інакше вони загрожують надіслати відео його страти.