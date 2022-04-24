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Окупанти вимагають у матері полоненого українця викуп за життя сина (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Боєць тероборони потрапив у полон до росіян Новина оновлена 24 квітня 2022, 20:39
Боєць тероборони потрапив у полон до росіян

Росіяни вимагають грошей за збереження життя полоненого українця.

У неділю, 24 квітня, на 60-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російські військові вдаються до прямого шантажу матерів полонених.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своєму telegram-каналі.

Відомій мешканці Маріуполя, засновниці дитячого кінофестивалю "КіТи" Ользі Новіковій за обліковим записом її сина Олексія Новікова зателефонували російські військові й зажадали 5 тисяч євро до понеділка за збереження життя її сина, інакше на наступному відео буде його страта. Новіков проходив службу в теробороні, українська влада включила його до списку полонених. Повідомляється, що окупанти тримають його у селі Малоянісоль (Донецька область).

"Засновниці фестивалю дитячого кіно "КіТи" Ользі Новікової за обліковим записом її сина зателефонували російські військові. Вони повідомили, що її сина Новікова Олексія взяли в полон і вимагають 5 тис. євро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що у разі не отримання грошей знімуть на відео його страту. Це справжній тероризм", — написав Андрющенко.

Раніше мер Маріуполя озвучив страшну цифру загиблих мирних громадян у місті.

Нагадаємо, журналіст Bellingcat Христо Грозев вважає, що Україна зможе деблокувати Маріуполь після постачання відповідного озброєння з країн Заходу.

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#Україна #Росія #Маріуполь
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