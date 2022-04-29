В Україні запустили унікальні евакуаційні автобуси — мобільні шпиталі

Інноваційні буси регулярно ходять з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова та інших міст

В Україні запрацювали унікальні евакуаційні автобуси – мобільні шпиталі. Це двоповерхові автобуси-швидкі з "лежачими" та "сидячими" місцями, які забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із зон бойових дій та інших міст.

Про них у своєму Facebook розповів засновник проекту з безпечної евакуації із зон бойових дій Георгій Логвинський

"Останнім часом, евакуюючи жінок, старих і дітей, я багато разів стикався з болісною для людей дилемою — хворий член сім’ї, для якого дорога в переповненому людьми автобусі без умов рівносильна смерті. І сім’я, яка не може ні залишити його і виїхати, ні тягнути його в підвал щоразу при звуку сирени… Це страшний вибір, навіть спостереження його збоку рвало мені серце… За ці два місяці евакуації нам вдалося вивезти більше 15,000 людей", — написав Логвинський.

За його словами, в евакуаційних мобільних шпиталях можна вивозити до 50 осіб в умовах, що відповідають їхньому стану, та під наглядом лікарів.

Автобуси постійно виїжджають з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова та інших міст — спочатку до Кишинева, де їх зустрічають волонтери, далі — за бажанням, автомобільними та повітряними маршрутами можна легко дістатися будь-якої точки світу.

У найближчих планах відкрити рейси через Львів до Польщі та інших країн Європи. Для особливо тяжких випадків є близько 10 швидких.

Для детальної інформації можна телефонувати: 800-3333-01, або перейти на сайт medibus.com.ua