Укр

Не сломался в российском плену: бывший мер Херсона не отказался от Шухевича (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
323
Украинский чиновник в плену оккупантов Новость обновлена 03 мая 2022, 18:33
Украинский чиновник в плену оккупантов

Российским пропагандистам все труднее снимать свои лживые сюжеты

Бывший мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко, похищенный еще 18 апреля, "засветился" на российском телевидении. Во время интервью с представителем пропагандистских СМИ ведущий задал вопрос, считает ли Николаенко украинского политдеятеля и члена Организации украинских националистов Романа Шухевича героем. На что экс-мэр не побоялся и ответил утвердительно.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Видеоподтверждение в своем Телеграмм-канале обнародовал Сергей Стерненко.

"Он в плену у российских нацистов. Но все равно несокрушимый. Хотя в любое мгновение там за эти слова россияне могут его истязать или убить", — говорится в тексте публикации.

Владимир Николаенко в интервью прокремлевских СМИ

Стоит напомнить, что Владимир Николаевенко занимал должность городского головы города Херсона с мая 2014 по декабрь 2020 года. Бывший чиновник был участником революции достоинства и активным членом проукраинского движения Херсона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 61 день войны в Украине оккупационные войска захватили помещение Херсонского городского совета, после чего сняли с административного здания украинский флаг и повесили кровавый российский триколор.

Теги:
#Россия #СМИ #Мэр
сергей лавров
Мир
Скандальные слова Лаврова аукнулись россии: Израиль уже готов давать оружие Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
сергей лавров
Скандальные слова Лаврова аукнулись россии: Израиль уже готов давать оружие Украине
Дата публикации
Категория
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США
россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно
Дата публикации
Категория
РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и настроить людей на войну с Украиной
На границе в направлении Приднестровья появились бетонные блоки: что происходит
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США