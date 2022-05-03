Не сломался в российском плену: бывший мер Херсона не отказался от Шухевича (видео)

Российским пропагандистам все труднее снимать свои лживые сюжеты

Бывший мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко, похищенный еще 18 апреля, "засветился" на российском телевидении. Во время интервью с представителем пропагандистских СМИ ведущий задал вопрос, считает ли Николаенко украинского политдеятеля и члена Организации украинских националистов Романа Шухевича героем. На что экс-мэр не побоялся и ответил утвердительно.

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Видеоподтверждение в своем Телеграмм-канале обнародовал Сергей Стерненко.

"Он в плену у российских нацистов. Но все равно несокрушимый. Хотя в любое мгновение там за эти слова россияне могут его истязать или убить", — говорится в тексте публикации.

Владимир Николаенко в интервью прокремлевских СМИ

Стоит напомнить, что Владимир Николаевенко занимал должность городского головы города Херсона с мая 2014 по декабрь 2020 года. Бывший чиновник был участником революции достоинства и активным членом проукраинского движения Херсона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 61 день войны в Украине оккупационные войска захватили помещение Херсонского городского совета, после чего сняли с административного здания украинский флаг и повесили кровавый российский триколор.