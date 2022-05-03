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Не зламався у російському полоні: колишній мер Херсона не відмовився від Шухевича (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Український чиновник у полоні росіян Новина оновлена 03 травня 2022, 18:33
Український чиновник у полоні росіян

Російським пропагандистам все важче знімати свої брехливі сюжети

Колишній мер українського міста Херсон Володимир Миколаєнко, якого окупанти викрали ще 18 квітня, "засвітився" на російському телебаченні. Під час інтерв'ю з представником пропагандистських ЗМІ ведучий поставив питання, чи вважає Миколаєнко українського політдіяча та члена Організації українських націоналістів Романа Шухевича героєм. На що екс-мер не побоявся і відповів ствердно.

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Відеопідтвердження у своєму Телеграм-каналі оприлюднив Сергій Стерненко.

"Він у полоні у російських нацистів. Та усе одно незламний. Хоча у будь-яку мить там за ці слова росіяни можуть його катувати чи вбити", — йдеться в тексті публікації.

Володимир Миколаєнко в інтерв`ю прокремлівських ЗМІ

Варто нагадати, що Володимир Миколаєнко перебував на посаді міського голови міста Херсона з травня 2014 по грудень 2020 року. Колишній чиновник був учасником Революції гідності та активним членом проукраїнського руху Херсона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 61-день війни в Україні окупаційні війська захопили приміщення Херсонської міської ради, після чого зняли з адміністративної будівлі український прапор та повісили кривавий російський триколор.

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#Росія #ЗМІ #Мер
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