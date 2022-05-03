Не зламався у російському полоні: колишній мер Херсона не відмовився від Шухевича (відео)

Російським пропагандистам все важче знімати свої брехливі сюжети

Колишній мер українського міста Херсон Володимир Миколаєнко, якого окупанти викрали ще 18 квітня, "засвітився" на російському телебаченні. Під час інтерв'ю з представником пропагандистських ЗМІ ведучий поставив питання, чи вважає Миколаєнко українського політдіяча та члена Організації українських націоналістів Романа Шухевича героєм. На що екс-мер не побоявся і відповів ствердно.

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Відеопідтвердження у своєму Телеграм-каналі оприлюднив Сергій Стерненко.

"Він у полоні у російських нацистів. Та усе одно незламний. Хоча у будь-яку мить там за ці слова росіяни можуть його катувати чи вбити", — йдеться в тексті публікації.

Володимир Миколаєнко в інтерв`ю прокремлівських ЗМІ

Варто нагадати, що Володимир Миколаєнко перебував на посаді міського голови міста Херсона з травня 2014 по грудень 2020 року. Колишній чиновник був учасником Революції гідності та активним членом проукраїнського руху Херсона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 61-день війни в Україні окупаційні війська захопили приміщення Херсонської міської ради, після чого зняли з адміністративної будівлі український прапор та повісили кривавий російський триколор.