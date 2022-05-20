"Прошла курс денацификации": жительницу Херсона заставили извиняться перед военными рф (видео)
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Оккупантам не понравились эпитеты, которыми женщина одарила их в соцсетях
В Херсоне продолжается тихий (и не очень) террор российскими военнослужащими местных жителей. Одну из херсончанок, 30-летнюю Екатерину К. задержали и заставили извиняться на камеру за слово "орки" в адрес вражеских захватчиков.
Видеозапись с высказываниями женщины уже разошлась местными Telegram-каналами, передает "Телеграф".
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По словам Екатерины, ей объяснили, что она "грубо высказывалась" по отношению к российским военным. Оккупантам, проверявшим ее телефон, не понравилась переписка женщины с мужем Денисом, где она назвала захватчиком "орками".
Свою вину и неправоту я осознаю, я прошла курс денацификации", — говорит жительница Херсона, добавляя, что просит прощения у граждан и военнослужащих россии.
Также она призвала к подобному и своего супруга, который, отвечая на ее сообщения, желал смерти российским оккупантам.
Что именно вошло в "курс денацификации", неизвестно. В соцсетях говорят, что девушка пыталась выехать из оккупированного Херсона через Крым, и поэтому подверглась столь тщательной проверке со стороны российских солдат.
В комментариях, к слову, сложно найти украинцев, осуждающих поступок Екатерины. Наоборот — соотечественницу поддерживают и желают ее малой родине поскорее быть освобожденной от вражеской армии.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Херсонщине постоянно ухудшается гуманитарная ситуация, россияне не в состоянии обеспечивать потребности столь большого региона. Даже местные коллаборанты подумывают о побеге в россию или хотя бы в оккупированный Крым, если ничего не изменится.