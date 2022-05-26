Оккупанты вывели в море захваченный украинский катер: чем это обернется

В случае провокаций катер, вероятно, оставят под украинским флагом

Российские захватчики планируют очередную дискредитирующую Украину операцию в Черном море. На этот раз в ход может пойти оккупированный в первый дни войны украинский малый боевой катер, вероятно уже подготовленный врагом к новым прямым провокациям.

Больше подробностей рассказали в свежей сводке оперативного командования "Юг".

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Защитники южных рубежей фронта отмечают, что общее расположение вражеской флотилии в акватории Черного моря пока остается без изменений. Противник все также блокирует возможность перемещение гражданских и грузовых судов, по-прежнему остановлена работа портов. Не исключаются попытки обстрелов разных регионов Украины ракетами с моря или же высадки десанта в южных областях.

Однако появилась и новая угроза, которая относится к любимой россиянами пропаганде и создании специальных провокаций. Так, рядом со Змеиным разведка заметила малый боевой катер Военно-Морских Сил ВСУ, захваченный врагом еще в первые дни войны в порту Бердянска. Бойцы ОК "Юг" не исключают, что россияне могут начать обстреливать с находящейся на его борту артиллерии проплывающие рядом иностранные суда. Также предполагается, что снаряды с катера под флагом Украины могут лететь и на территорию Украины или же других государств, имеющих выход к Черному морю.

Также добавим, что у границ Николаевской и Херсонской областей стала более активной российская авиация. Только за прошлые сутки, 25 мая, было совершено три попытки атаки вертолетами Ми-8. Вылет минимум одной из боевых "троек" противника был оперативно сорван воинами ВСУ — врагу пришлось срочно возвращаться на изначальные позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую спецоперацию россияне все же рискнули провести относительно утонувшего в апреле крейсера "Москва". Это заняло у них около двух недель.