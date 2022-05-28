Взорвал авто с четырьмя людьми: киевлянин-аферист на Львовщине решил избавиться от "клиентов"

В результате чрезвычайного происшествия травмы получили четыре человека

В пятницу, 27 мая, вблизи одной из гостиниц во Львовской области взорвался автомобиль марки Mitsubishi. Инцидент произошел на парковке заведения, расположенного недалеко от польской границы.

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Об этом сообщили в пресс-центре главного управления Нацполиции области, отметив, что в результате происшествия были травмированы три человека: 54-летняя женщина и трое мужчин. Все пострадавшие являются жителями Киевской области.

Как удалось установить правоохранителям в рамках следствия, транспортное средство взорвалось из-за гранаты, вероятно Ф-1, которую там оставил один из знакомых пострадавших людей. По предварительным сведениям, 41-летний киевлянин имел с пострадавшими "общий бизнес".

Изуродованный автомобиль после взрыва гранаты

Предварительно известно, что несколько недель назад указанное лицо предложило своим знакомым передать ему несколько тысяч американских долларов, чтобы тот мог купить несколько автомобилей за рубежом. После чего машины должны быть доставлены на территорию Украины и перепроданы желающим.

"Бизнес-партнеры" не отказали знакомцу и отдали ему достаточно большую сумму денег, однако автомобили из-за границы тот не привез, а имеющиеся деньги решил присвоить.

После истечения некоторого времени "клиенты" горе-бизнесмена начали активно интересоваться, почему они до сих пор не получили свои "заказы" — тогда злоумышленник заявил, что машины уже в ближайшее время должны прибыть в Украину и вместе с будущими владельцами приехал на Львовщину, чтобы встретить несуществующие машины.

Из-за того, что никаких авто злоумышленник так и не приобрел, а возвращать полученные деньги не планировал, решил отправить своих "клиентов" на тот свет. Когда все сели в автомобиль, мужчина под надуманным предлогом вышел из него, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой. Уже через несколько секунд она взорвалась, чем нанесла травмы находившимся внутри гражданам.

Автомобиль, на котором передвигались пострадавшие

В настоящее время злоумышленник задержан представителями правоохранительных органов. Ему уже объявили о подозрении. Меру пресечения любителю легкой наживы будет выбирать суд.

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