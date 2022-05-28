Підірвав авто з чотирма людьми: киянин-аферист на Львівщині вирішив позбутися "клієнтів"

У результаті надзвичайної події травми отримали четверо людей

У п'ятницю, 27 травня, поблизу одного з готелів у Львівській області вибухнув автомобіль марки Mitsubishi. Інцидент трапився на парковці закладу, розташованого неподалік польського кордону.

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Про це повідомили у пресцентрі головного управління Нацполіції області, відзначивши, що унаслідок події було травмовано трьох осіб: 54-річну жінку та трьох чоловіків. Усі постраждалі є жителями Київської області.

Як вдалося встановити правоохоронцям в рамках слідства, транспортний засіб вибухнув через гранату, ймовірно Ф-1, яку там залишив один зі знайомих потерпілих людей. За попередніми відомостями 41-річний киянин мав із постраждалими "спільний бізнес".

Понівечене авто після вибуху гранати

Попередньо відомо, що кілька тижнів тому вказана особа запропонувала своїм знайомим передати йому кілька тисяч американських доларів, аби той мав змогу купити декілька автомобілей за кордоном. Після чого машини повинні бути доставлені на територію України та перепродані охочим.

"Бізнес-партнери" не відмовили знайомцеві та віддали йому досить велику суму грошей, проте авто з-за кордону той не привіз, а наявні гроші вирішив привласнити.

Після спливу деякого часу "клієнти" горе-бізнесмена почали активно цікавитись, чому ж вони досі не отримали свої автомобілі — тоді зловмисник заявив, що машини вже найближчим часом повинні прибути до України і разом із майбутніми власниками приїхав на Львівщину, аби зустріти неіснуючі машини.

Через те, що ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати отримані гроші не планував, він вирішив відправити своїх "клієнтів" на той світ. Коли всі сіли до автомобілю, чоловік під надуманим приводом вийшов з нього, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою. Вже за кілька секунд вона вибухнула, чим нанесла травми громадянам, які знаходилися всередині.

Автомобіль, на якому пересувалися постраждалі

Наразі зловмисник затриманий представниками правоохоронних органів. Йому вже оголосили про підозру. Запобіжний захід любителю легкої наживи обиратиме суд.

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