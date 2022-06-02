Семья с 9 детьми потеряла дом из-за пожара — в сети уже собирают на новый

Деревянный дом из-за сильного ветра потушить не смогли

В Берегомете (Черновицкая область) многодетная семья из-за пожара осталась без крыши над головой.

Об этом сообщил пользователь сети Станислав Михальчук, который также поделился кадрами пожара. По его словам несмотря на то, что пожарные приехали быстро, деревянный дом из-за сильного ветра очень быстро выгорел.

Кроме того, по его словам, пожаром также уничтожены мастерская и хлев.

"Когда подошел к хозяйке дома, которая на руках держала самое молодое трехмесячное чадо, она сказала тревожно "чем кормить малыша?", — написал он.

Михальчук отдельно подчеркнул, что пожар никак не связан с боевыми действиями в Украине и не является следствием ракетного удара. Однако это не отменяет того, что семья с девятью детьми осталась без дома и нуждается в поддержке.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области девять детей остались без отца, который погиб на фронте защищая Украину. Мужчина ушел на войну добровольцем и погиб в первый день в Харьковской области. Старшему сыну в семье 20 лет, самой младшей девочке — всего четыре года.